2019-03-07T09:09:00+03:00
Происшествия

Кузбассовец поверил лже-сотруднику банка и лишился 85 000 рублей

Сейчас мошенника разыскивает полиция
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец поверил лже-сотруднику банка и лишился 85 000 рублей. Фото: архив КП.Кузбассовец поверил лже-сотруднику банка и лишился 85 000 рублей. Фото: архив КП.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Прокопьевском районе мошенник похитил у местного жителя 85 000 рублей с банковской карты. Мужчине он представился сотрудником банка.

О произошедшем полицейским рассказал сам 45-летний пострадавший. Он сообщил, что с его банковской карты были похищены деньги. Стражи правопорядка выяснили, что накануне мужчине на мобильный телефон позвонил неизвестный и преставился сотрудником банка. Он сообщил о попытке несанкционированного списания денежных средств с его банковской карты.

- Для прекращения этой операции аферист убедил назвать пароль, который поступит горожанину на телефон. Мужчина поверил лжесотруднику банка и назвал все данные, после чего с его карты были списаны 85 000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью в полицию.

В настоящее время злоумышленника разыскивают. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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