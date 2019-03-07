Первую ледовую переправу закрыли в Кузбассе

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-07T11:57:50+03:00

Сейчас в Кузбассе действуют 50 ледовых переправ и два наплавных моста

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Первая ледовая переправа ликвидирована в Кузбассе. Пешеходная переправа находилась в районе Дома спорта в Междуреченске.

Лед на реках становится непрочным, и уже совсем скоро начнется весенний паводок. В преддверии ледохода и для того, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий на льду, в Междуреченске была ликвидирована переправа через речку Усу.

- Теперь в Кузбассе действует 50 ледовых переправ и два наплавных моста – все они оборудованы в соответствии с требованиями безопасности, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Специалисты государственной инспекции по маломерным судам в течение месяца планируют закрыть все ледовые переправы, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов. Пока же за состояние ледовых дорог следят их владельцы – чистят от снега, замеряют толщину льда.

ИСТОЧНИК KP.RU