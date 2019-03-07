Турист привез в Кузбасс смертельную лихорадку Денге

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-07T10:39:40+03:00

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Один из жителей Кемеровской области в феврале вернулся с отдыха в Тайланде. Мужчина чувствовал себя не очень хорошо: у него поднялась температура, лихорадило, болела голова и поясница, а на теле появилась сыпь. Позже оказалось, что на отдыхе мужчина заразился лихорадкой Денге.

В Управлении Роспотребнадзорпа по Кемеровской области отметили, что этот случай – первый за несколько лет. В 2013 году с лихорадкой Денге вернулись пятеро туристов, а в 2014 – один, и с тех пор новых случаев не регистрировалось. ниКузбасс в частности, ни Россия в целом не явялются эндемичными по лихорадке Денге, а все случаи заболевания – завозные. В последнее время их становится больше, так как увеличился поток туристов в страны Юго-Восточной Азии. Так, в 2012 году было зафиксировано 63 случая, в 2013-ом – 170, в 2014-ом 105 случаев, в 2015-ом – 136, в 2016-ом – 145, в 2017-ом – 196, в 2018 году – 259 случаев. Заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов.

Справка КП

Лихорадка Денге – вирусная инфекция, передающееся только через укусы комаров. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями.

Чтобы обезопасить себя во время отдыха, пользуйтесь репеллентами, носите одежду с длинными рукавами и брюки, следите, чтобы в помещениях, где живете, были антимоскитные сетки и пологи, а вместо проветривания пользуйтесь кондиционером.

ИСТОЧНИК KP.RU