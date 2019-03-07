Кемерово присоединился к Всероссийской акции «Не виновата»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-07T12:41:57+03:00

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Кемерово присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Не виновата», которая призвана поддержать женщин, переживших домашнее насилие. В городах России и Беларуси акция пройдет 8, 9 и 10 марта.

В рамках акции в Кемерове выступят местные поэты Илья Дик и Таня Речина, а также поэт из Томска Саша Огородников.

«Саша Огородников – школьник, музыкант, менеджер. В свои 17 успел уйти из группы, создать успешный сольный проект, а теперь готовит книгу стихов, из которой он и прочтет неровные и трогательные тексты. Это будет его поэтический дебют, но он справится», - отзываются о госте мероприятия организаторы.

Вечер поэзии пройдет 9 марта в культурном пространстве KARTA на улице Боброва, 1. Организаторы вечера отмечают, что собранные деньги пойдут на оказание помощи пострадавшим женщинам.

ИСТОЧНИК KP.RU