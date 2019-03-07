2019-03-07T12:51:39+03:00
Общество

Не Клара: у кемеровчанина украли кларнет

Вор так и не успел придумать, что сделать с кларнетом и дудуком
Екатерина РОМАНОВА
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Не Клара: у кемеровчанина украли кларнет. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.Не Клара: у кемеровчанина украли кларнет. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В одном из отделений полиции города Кемерово звучала музыка в исполнении Разика Аракеляна. Таким необычным образом музыкант отблагодарил стражей порядка за то, что они вернули ему украденные инструменты – кларнет и дудук.

Музыканта из Кемерова пригласили выступить на семейном торжестве в городе Белово. Мужчина, ожидая машину, положил чемодан с кларнетом и дудуком на скамейку. Затем он сел в автомобиль, и лишь спустя несколько минут понял, что оставил чемодан на скамье. Пришлось срочно разворачиваться и возвращаться. Увы, к этому моменту чемодан кто-то забрал.

Старинный дудук музыкант купил более 30 лет в Ереване, и с тех пор ни разу не расставался с ним. Оттого-то потеря была особенно болезненной. К счастью, установить личность похитителя удалось довольно быстро. Пока 47-летний кемеровчанин, присвоивший чемоданчик с инструментами, размышлял, что же с ними делать, сотрудники полиции пришли к нему домой.

Старинный инструмент вернулся в руки хозяина. Благодарный музыкант убедился в том, что дудук и кларнет в порядке, а потом исполнил для стражей порядка несколько произведений.

- Я играю на этом инструменте более 30 лет, и сложно передать ту радость, которую я испытываю держа его снова в руках! Огромное спасибо сотрудникам полиции за проявленный профессионализм! – поблагодарил полицейских кемеровчанин Размик Аракелян,

ИСТОЧНИК KP.RU

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