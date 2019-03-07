2019-03-07T14:59:21+03:00
Общество

Предприниматель из Юрги отдал долги по налогам и кредитам маршрутными такси

Мужчина задолжал около 2,7 миллиона рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Предприниматель из Юрги отдал долги по налогам и кредитам маршрутными такси. Фото: УФССП России по Кемеровской области.Предприниматель из Юрги отдал долги по налогам и кредитам маршрутными такси. Фото: УФССП России по Кемеровской области.
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Девять автомобилей ГАЗ-322132 арестовали у индивидуального предпринимателя из Юрги судебные приставы. А все потому, что мужчина задолжал налоговой службе и кредитным организациям около 2,7 миллиона рублей

Один из жителей города Юрга решил заняться предпринимательской деятельностью. Он закупил автомобили ГАЗ-322132 и стал использовать их как маршрутное такси. А вот платить налоги и выполнять обязательства по кредитам мужчина не торопился. Его долг рос в течение некоторого времени, пока не достиг 2,7 миллиона рублей.

Судебные приставы провели проверку и выяснили, по каким маршрутам курсируют автобусы. Когда «ГАЗели» прибыли на конечную остановку, приставы арестовали их.

Владелец автобусов не сумел в 10-дневный срок, как того требует закон, погасить задолженность. Теперь его имущество передано на реализацию, а все вырученные средства пойдут в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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