2019-03-08T04:16:57+03:00
Происшествия

В Новокузнецке разыскивают 38-летнего мужчину

Евгений Серг пропал 6 марта
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке разыскивают 38-летнего Евгения Серга. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".В Новокузнецке разыскивают 38-летнего Евгения Серга. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
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В Новокузнецке родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 38-летнего Евгения Серга. 6 марта нынешнего года он вышел из дома и не вернулся.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», о судьбе Евгения Серга ничего не известно с 6 марта 2019 года, когда он ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 173 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

В день исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, темно-синие кроссовки.

Если вы видели Евгения Серга после 6 марта или вам известно его местонахождение, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 112, 8-800-700-54-52

ИСТОЧНИК KP.RU

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