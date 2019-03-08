2019-03-08T06:01:41+03:00
Общество

В Белове к следующему году построят автовокзал

Проект здания уже готов
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев провел рабочий день в Белове.Сергей Цивилев провел рабочий день в Белове.
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В 2020 году в Белове построят здание автовокзала. Об этом рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, проведший рабочий день в этом городе.

- Проект вокзала готов. Здание будет красивым, органично впишется в общую картину города, - отметил Сергей Цивилев.

Строительства здания автовокзала жители Белово ждут давно. В 2012 году во время ремонтных работ у прежнего здания обвалилась крыша. После этого здание было решено снести и построить новый автовокзал. В новом здании, согласно проекту, будут находиться пять билетных касс, зал ожидания, медицинский пункт, буфет, комната матери и ребенка. Строительство здания начинается в 2019 году, а в 2020 году оно будет сдано в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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