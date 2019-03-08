Илья Середюк поздравил кемеровчанок с 8 марта
Видеопоздравление глава Кемерова выложил в социальных сетях
Илья Середюк поздравил кемеровчанок с наступившей весной и с 8 марта Кадр: "ВКонтакте"
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Илья Середюк поздравил жительниц Кемерова с наступившей весной и Международным женским днем. Свое видеопоздравление градоначальник разместил в социальных сетях.
Поздравление Ильи Середюка с 8 марта.
«Город Кемерово – наш общий дом, в который вы вкладываете свою душу и сердце, заботу, свой профессионализм. Вы – лидеры, творцы, педагоги, инженеры. Вы – наша судьба и наше счастье, - отметил мэр.
Илья Середюк подчеркнул, что природа наделила кемеровчанок особенным даром – красотой и нежностью. Глава города пожелал женщинам быть счастливыми.
ИСТОЧНИК KP.RU