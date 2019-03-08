2019-03-08T06:15:40+03:00
Общество

Илья Середюк поздравил кемеровчанок с 8 марта

Видеопоздравление глава Кемерова выложил в социальных сетях
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Илья Середюк поздравил кемеровчанок с наступившей весной и с 8 марта Кадр: "ВКонтакте"Илья Середюк поздравил кемеровчанок с наступившей весной и с 8 марта Кадр: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Илья Середюк поздравил жительниц Кемерова с наступившей весной и Международным женским днем. Свое видеопоздравление градоначальник разместил в социальных сетях.

Поздравление Ильи Середюка с 8 марта.

«Город Кемерово – наш общий дом, в который вы вкладываете свою душу и сердце, заботу, свой профессионализм. Вы – лидеры, творцы, педагоги, инженеры. Вы – наша судьба и наше счастье, - отметил мэр.

Илья Середюк подчеркнул, что природа наделила кемеровчанок особенным даром – красотой и нежностью. Глава города пожелал женщинам быть счастливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Продавец из Новокузнецка ради выручки продавала алкоголь детям
В Белове к следующему году построят автовокзал
В Новокузнецке разыскивают 38-летнего мужчину
Предприниматель из Юрги отдал долги по налогам и кредитам маршрутными такси
Не Клара: у кемеровчанина украли кларнет
Кемерово присоединился к Всероссийской акции «Не виновата»
Турист привез в Кузбасс смертельную лихорадку Денге
Первую ледовую переправу закрыли в Кузбассе
Кузбассовец поверил лже-сотруднику банка и лишился 85 000 рублей
8 марта изменится расписание общественного транспорта в Кемерове
Алиментщик из Кузбасса стал звездой телеэфира
Легковушка вылетела на тротуар после ДТП в Кемерове
Загадочный плазменный шар появился в небе над Шерегешем
Возле старого дома кузбассовец обнаружил ружье в мешке
Директор кузбасского дома культуры получал деньги за нанятых мертвых душ
Ледяная глыба обрушилась на козырек в кемеровском дворе
Кузбасские приставы рассказали, как зовут злостных алиментщиков
Бойцы Росгвардии хитростью поймали преступника в Прокопьевске
Сергей Цивилев потребовал ускорить работу по ликвидации экологических нарушений разреза «Кийзасский»
Обиделся на маму и ушел: Кемеровские полицейские искали 10-летнего мальчика по всему городу
Жительница Кузбасса навела на знакомую порчу с помощью яйца и червя
Экс-директор новокузнецкой телекомпании лишился свободы из-за 850 тысяч рублей