Илья Середюк поздравил кемеровчанок с 8 марта

СЕГОДНЯ 06:15 2019-03-08T06:15:40+03:00

Илья Середюк поздравил кемеровчанок с наступившей весной и с 8 марта Кадр: "ВКонтакте"

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Илья Середюк поздравил жительниц Кемерова с наступившей весной и Международным женским днем. Свое видеопоздравление градоначальник разместил в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/696018" frameborder="0"></iframe> Поздравление Ильи Середюка с 8 марта.

«Город Кемерово – наш общий дом, в который вы вкладываете свою душу и сердце, заботу, свой профессионализм. Вы – лидеры, творцы, педагоги, инженеры. Вы – наша судьба и наше счастье, - отметил мэр.

Илья Середюк подчеркнул, что природа наделила кемеровчанок особенным даром – красотой и нежностью. Глава города пожелал женщинам быть счастливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU