Продавец из Новокузнецка ради выручки продавала алкоголь детям

СЕГОДНЯ 07:33 2019-03-08T07:33:37+03:00

Продавец не спрашивала возраст покупателей, так как ее зарплата зависит от выручки Фото: Татьяна Коркина

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В Новокузнецке продавец местного магазина ради выручки продавала алкоголь школьникам. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В январе в полицию обратился новокузнечанин, который сообщил, что две школьницы купили алкоголь в продуктовом магазине на улице Спасской. Прибывшие на место сотрудницы ПДН изъяли у 14-летних школьниц бутылку пива объемом 1,5 литра. Девушки рассказали, что во время прогулки им захотелось выпить – алкоголь им продала 48-летняя продавец. Женщина отметила, что не стала проверять возраст покупательниц, так как ее зарплата напрямую зависит от выручки.

Кроме того, выяснилось, что работница магазина уже привлекалась к административной ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним: теперь она стала фигуранткой уголовного дела.

- В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания штраф в размере до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 1 года, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU