2019-03-08T08:29:51+03:00
Общество

Сергей Цивилев прочитал для кузбасских женщин стихи

Видеопоздравление губернатора с 8 марта
Екатерина БОРМОТОВА
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Сергей Цивилев поздравил жительниц Кузбасса с 8 марта Кадр: "ВКонтакте"Сергей Цивилев поздравил жительниц Кузбасса с 8 марта Кадр: "ВКонтакте"
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Губернатор Кемеровской области поздравил женщин с весенним праздником. Сергей Цивилев прочитал для жительниц Кузбасса стихи.

Видеопоздравление главы региона было опубликовано в социальных сетях. На записи Цивилев читает стихи поэтессы Ларисы Рубальской «В этом мире крохотном и шатком…»

Поздравление Сергея Цивилева с 8 марта.

Я желаю, чтобы Ваши дети

Только радость приносили в дом,

Чтобы день для Вас был вечно светел,

И успех сопутствовал во всем.

Пусть исчезнут горе и ненастье.

Пусть все беды будут позади.

И пусть море радости и счастья

Жизнь простую в сказку превратит, - прозвучали строчки из уст губернатора.

Отметим, что ранее с 8 марта кемеровчанок поздравил Илья Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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