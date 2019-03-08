Сергей Цивилев прочитал для кузбасских женщин стихи
Губернатор Кемеровской области поздравил женщин с весенним праздником. Сергей Цивилев прочитал для жительниц Кузбасса стихи.
Видеопоздравление главы региона было опубликовано в социальных сетях. На записи Цивилев читает стихи поэтессы Ларисы Рубальской «В этом мире крохотном и шатком…»
Поздравление Сергея Цивилева с 8 марта.
Я желаю, чтобы Ваши дети
Только радость приносили в дом,
Чтобы день для Вас был вечно светел,
И успех сопутствовал во всем.
Пусть исчезнут горе и ненастье.
Пусть все беды будут позади.
И пусть море радости и счастья
Жизнь простую в сказку превратит, - прозвучали строчки из уст губернатора.
Отметим, что ранее с 8 марта кемеровчанок поздравил Илья Середюк.
ИСТОЧНИК KP.RU