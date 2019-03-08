2019-03-08T09:17:14+03:00
Общество

В Новокузнецке прокуратура заинтересовалась работой ломбарда

Здесь могли отмывать деньги, полученные преступным путем
Екатерина БОРМОТОВА
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Сотрудников ломбарда не учили контролировать подозрительные операцииСотрудников ломбарда не учили контролировать подозрительные операцииФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Новокузнецке прокуратура нашла нарушения в работе одного из ломбардов. Здесь сотрудников не учили противодействию легализации (отмыванию) доходов.

Закон требует, чтобы все ломбарды разрабатывали правила внутреннего контроля за подозрительными операциями, которые совершаются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Однако в одном из новокузнецких ломбардов такой контроль отсутствовал. Руководитель заведения не утверждал программу подготовки и обучения по противодействию легализации (отмыванию) доходов. Кроме того, сотрудники не проходили обязательную подготовку, и не принимались меры по противодействию коррупции.

Нарушения в ходе проверки выявила прокуратура Орджоникидзевского района. Прокурор внес руководителю организации представление – по результатам его рассмотрения выявленные нарушения были устранены. Двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности – им объявили выговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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