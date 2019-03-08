Судебные приставы поймали 14 должников в кемеровском аэропорту

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-08T10:12:01+03:00

Восемь из них оплатили долг на месте

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В Кемерове судебные приставы проверили пассажиров трех утренних авиарейсов. Оказалось, что из 360 человек 14 имеют долги.

В четверг, 7 марта, в Международном аэропорту имени Алексея Леонова прошли проверки. Судебные приставы проверили пассажиров трех утренних авиарейсов Кемерово – Москва. Оказалось, что из 360 человек 14 имеют задолженности. Восемь из них оплатили долги на месте, на имущество трех пассажиров сотрудники УФССП наложили арест, еще трем вручили требования об обязательной явке к судебным приставам.

В ведомстве кузбассовцам напомнили о необходимости проверять наличие задолженности прежде, чем отправляться в длительное путешествие.

ИСТОЧНИК KP.RU