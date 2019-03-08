Внук попал в беду: 91-летняя кемеровчанка отдала аферисту 100 тысяч рублей
В Кемерове 91-летняя местная жительница стала жертвой мошенника, который представился ее внуком. Чтобы спасти родственника из беды, женщина отдала 100 тысяч рублей.
В отдел полиции «Ленинский» обратилась пенсионерка. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился ее внуком. Мужчина сообщил что попал в беду и ему срочно нужны деньги. Он убедил «бабушку» снять со счета все деньги. Как только женщина пришла домой, к ней в квартиру постучал неизвестный, которому она передала деньги.
Спустя время пенсионерка позвонила внуку, но оказалось, что с ним все в порядке – ни в какую беду он не попадал. Женщина поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве напомнили кузбассовцам, что схема «родственник в беде» - стандартная уловка мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU