Внук попал в беду: 91-летняя кемеровчанка отдала аферисту 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-08T13:17:21+03:00

Кемеровская пенсионерка, чтобы помочь родственнику, сняла со счета все деньги и передала незнакомцу Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Кемерове 91-летняя местная жительница стала жертвой мошенника, который представился ее внуком. Чтобы спасти родственника из беды, женщина отдала 100 тысяч рублей.

В отдел полиции «Ленинский» обратилась пенсионерка. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился ее внуком. Мужчина сообщил что попал в беду и ему срочно нужны деньги. Он убедил «бабушку» снять со счета все деньги. Как только женщина пришла домой, к ней в квартиру постучал неизвестный, которому она передала деньги.

Спустя время пенсионерка позвонила внуку, но оказалось, что с ним все в порядке – ни в какую беду он не попадал. Женщина поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве напомнили кузбассовцам, что схема «родственник в беде» - стандартная уловка мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU