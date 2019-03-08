Погода в Кузбассе 9 марта: снег и гололедица
Синоптики рассказали, какой будет погода в Кузбассе 9 марта. При прояснениях в регионе может похолодать до -17 градусов.
В ночь на 9 марта практически во всех районах области пройдет снегопад. Столбики термометров опустятся до -7,-12 градусов Цельсия, при прояснениях будет прохладнее – до -17 градусов. На юге ночь будет значительно теплее: синоптики обещают всего -7.
Днем субботы в регионе будет снежно, местами ожидается снег от небольшого до умеренного, местами – метель и гололедица, а по северу изморозь. Температура воздуха будет радовать кузбассовцев: столбики термометров поднимутся до нуля градусов. По югу ожидается потепление до +5.
В Кемерове 9 марта также будет переменная облачность. Ночью температура воздуха составит -10,-12 градусов, днем поднимется до -2,-4. Синоптики обещают, что в субботу в столице Кузбасса будет преимущественно без осадков, местами возможна гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU