Пожилая женщина напугала родственников в Кемерове
В Кемерове родственники не смогли связаться с пожилой женщиной и вызвали спасателей. Пенсионерка оказалась заложницей своей квартиры.
79-летняя кемеровчанка перестала выходить на связь с родственниками. Обеспокоенные горожане вызвали спасателей, чтобы выяснить, что произошло с пенсионеркой.
К дому №18 на улице Спортивной прибыл экипаж спасателей. В квартиру они решили попасть через окно, которое открыли специальным инструментом.
Бабушка лежала на полу в коридоре, была в сознании, но объяснить как она здесь оказалась не смогла. Врач экипажа оказал ей первую помощь, пенсионерку передали бригаде медиков, - рассказали подробности в «Кемеровской службе спасения.
ИСТОЧНИК KP.RU