Пожилая женщина напугала родственников в Кемерове

СЕГОДНЯ 04:28 2019-03-09T04:28:57+03:00

Женщине стало плохо, но позвать на помощь она не смогла Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Чтобы спасти женщину, спасателям пришлось лезть в окно

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В Кемерове родственники не смогли связаться с пожилой женщиной и вызвали спасателей. Пенсионерка оказалась заложницей своей квартиры.

79-летняя кемеровчанка перестала выходить на связь с родственниками. Обеспокоенные горожане вызвали спасателей, чтобы выяснить, что произошло с пенсионеркой.

К дому №18 на улице Спортивной прибыл экипаж спасателей. В квартиру они решили попасть через окно, которое открыли специальным инструментом.

Бабушка лежала на полу в коридоре, была в сознании, но объяснить как она здесь оказалась не смогла. Врач экипажа оказал ей первую помощь, пенсионерку передали бригаде медиков, - рассказали подробности в «Кемеровской службе спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU