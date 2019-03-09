2019-03-09T04:28:57+03:00
Общество

Пожилая женщина напугала родственников в Кемерове

Чтобы спасти женщину, спасателям пришлось лезть в окно
Екатерина БОРМОТОВА
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Женщине стало плохо, но позвать на помощь она не смоглаЖенщине стало плохо, но позвать на помощь она не смоглаФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове родственники не смогли связаться с пожилой женщиной и вызвали спасателей. Пенсионерка оказалась заложницей своей квартиры.

79-летняя кемеровчанка перестала выходить на связь с родственниками. Обеспокоенные горожане вызвали спасателей, чтобы выяснить, что произошло с пенсионеркой.

К дому №18 на улице Спортивной прибыл экипаж спасателей. В квартиру они решили попасть через окно, которое открыли специальным инструментом.

Бабушка лежала на полу в коридоре, была в сознании, но объяснить как она здесь оказалась не смогла. Врач экипажа оказал ей первую помощь, пенсионерку передали бригаде медиков, - рассказали подробности в «Кемеровской службе спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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