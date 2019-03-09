В Кузбассе увеличат объем перевозки угля по железной дороге

СЕГОДНЯ 05:03 2019-03-09T05:03:42+03:00

На станции Ерунаково в Новокузнецком районе будут отгружать на 300 вагонов угля в сутки больше Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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В Кемеровской области, чтобы разгрузить дороги общего пользования, решено увеличить транспортировку угля железнодорожным транспортом. Об этом заявил заместитель губернатора Андрей Панов.

В областной администрации прошла встреча замгубернатора с предсттавителями угольных компаний, РЖД и профильных департаментов. На ней обсуждался вопрос увеличения перевозки угля по железной дороге.

В Кузбассе в прошлом году в среднем отгружалось 8837 вагонов угля в сутки, порядка 1300 вагонов приходились на станцию Ерунаково в Новокузнецком районе, которая является одной из крупных в регионе. На совещании было принято до конца 2019 года увеличить объем отгружаемого угля на этой станции на 300 вагонов в сутки. Отмечается, что у Ерунаково есть для этого технические возможности.

- Угледобывающим предприятиям предстоит модернизировать свои погрузочные станции: построить дополнительные железнодорожные пути, ввести в эксплуатацию новые маневровые локомотивы, увеличивать штат сотрудников, - отметил Панов.

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Замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии обсудил с представителями угольных компаний, областных департаментов, муниципалитетов и контролирующих структур возможность сокращения промышленной нагрузки на экологию, вызванной транспортировкой и погрузкой угля в Новокузнецке и Новокузнецком районе.

В ходе встречи было решено скорректировать маршруты перевозок угля к пунктам переработки и погрузки. Кроме того, специалисты вплотную возьмутся за тех, кто занимается незаконной добычей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU