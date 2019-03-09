2019-03-09T05:03:42+03:00
Общество

В Кузбассе увеличат объем перевозки угля по железной дороге

Это должно разгрузить дороги общего пользования
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
На станции Ерунаково в Новокузнецком районе будут отгружать на 300 вагонов угля в сутки большеНа станции Ерунаково в Новокузнецком районе будут отгружать на 300 вагонов угля в сутки большеФото: Константин НАГОВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Кемеровской области, чтобы разгрузить дороги общего пользования, решено увеличить транспортировку угля железнодорожным транспортом. Об этом заявил заместитель губернатора Андрей Панов.

В областной администрации прошла встреча замгубернатора с предсттавителями угольных компаний, РЖД и профильных департаментов. На ней обсуждался вопрос увеличения перевозки угля по железной дороге.

В Кузбассе в прошлом году в среднем отгружалось 8837 вагонов угля в сутки, порядка 1300 вагонов приходились на станцию Ерунаково в Новокузнецком районе, которая является одной из крупных в регионе. На совещании было принято до конца 2019 года увеличить объем отгружаемого угля на этой станции на 300 вагонов в сутки. Отмечается, что у Ерунаково есть для этого технические возможности.

- Угледобывающим предприятиям предстоит модернизировать свои погрузочные станции: построить дополнительные железнодорожные пути, ввести в эксплуатацию новые маневровые локомотивы, увеличивать штат сотрудников, - отметил Панов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предприятия скорректируют маршруты перевозки угля в Кузбассе

Замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии обсудил с представителями угольных компаний, областных департаментов, муниципалитетов и контролирующих структур возможность сокращения промышленной нагрузки на экологию, вызванной транспортировкой и погрузкой угля в Новокузнецке и Новокузнецком районе.

В ходе встречи было решено скорректировать маршруты перевозок угля к пунктам переработки и погрузки. Кроме того, специалисты вплотную возьмутся за тех, кто занимается незаконной добычей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое мужчин избили двоих подростков в Кемерове
За якобы лечение от опасной инфекции кемеровчанка отдала 500 тысяч рублей
Кемеровчанин спас соседку от гибели при пожаре
В Кузбассе произошло землетрясение
Проводил и обокрал: кемеровчанин небескорыстно помог прохожему
Пожилая женщина напугала родственников в Кемерове
Погода в Кузбассе 9 марта: снег и гололедица
Внук попал в беду: 91-летняя кемеровчанка отдала аферисту 100 тысяч рублей
В Кузбассе наказали водителя, который перевозил нелегальных мигрантов
Сергей Цивилев рассказал о борьбе за чистый снег в Киселевске
Судебные приставы поймали 14 должников в кемеровском аэропорту
В Новокузнецке прокуратура заинтересовалась работой ломбарда
Сергей Цивилев прочитал для кузбасских женщин стихи
Продавец из Новокузнецка ради выручки продавала алкоголь детям
Илья Середюк поздравил кемеровчанок с 8 марта
В Белове к следующему году построят автовокзал