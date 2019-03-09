2019-03-09T07:46:05+03:00
Происшествия

Кемеровчанин спас соседку от гибели при пожаре

Пожарные успели вывести женщину из горящего дома
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанин спас соседку от гибели при пожаре. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Кемеровчанин спас соседку от гибели при пожаре. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Минувшей ночью в частном доме по улице Новой в Кемерове случился пожар. Он мог бы закончиться трагедией, если бы сосед не сообщил о ЧП пожарным и те не вывели из помещения женщину.

Сигнал о том, что у соседнего дома открытым пламенем горит веранда, в 00:44 сообщил сосед. Он также добавил, что в доме могут находиться люди. На место ЧП незамедлительно выдвинулись пожарные – 20 человек и пять единиц техники. Специалисты газодымозащитного звена зашли в помещение и действительно обнаружили в доме женщину. Ее вывели на свежий воздух и передали врачам скорой помощи.

- В результате пожара огонь повредил деревянную обрешетку крыши и дощатую веранду, площадь пожара составила 62 квадратных метров, - сообщили печальные итоги пожара в пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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