Кемеровчанин спас соседку от гибели при пожаре
Минувшей ночью в частном доме по улице Новой в Кемерове случился пожар. Он мог бы закончиться трагедией, если бы сосед не сообщил о ЧП пожарным и те не вывели из помещения женщину.
Сигнал о том, что у соседнего дома открытым пламенем горит веранда, в 00:44 сообщил сосед. Он также добавил, что в доме могут находиться люди. На место ЧП незамедлительно выдвинулись пожарные – 20 человек и пять единиц техники. Специалисты газодымозащитного звена зашли в помещение и действительно обнаружили в доме женщину. Ее вывели на свежий воздух и передали врачам скорой помощи.
- В результате пожара огонь повредил деревянную обрешетку крыши и дощатую веранду, площадь пожара составила 62 квадратных метров, - сообщили печальные итоги пожара в пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU