За якобы лечение от опасной инфекции кемеровчанка отдала 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-09T08:38:10+03:00

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69-летняя жительница города Кемерово отдала мошенникам более 500 тысяч рублей. женщину убедили в необходимости приобрести лекарство от очень опасной инфекции.

Пожилая кемеровчанка некоторое время назад была в поликлинике. Среди прочих процедур ей назначали сдать анализы. Поэтому когда ей на городской телефон позвонил врач из одного из медицинских учреждений города, она даже не заподозрила подвоха. Врач сообщил, что результаты анализов указывают на наличие у женщины опасной инфекции. Ей необходимо срочное лечение, а вот общаться с родственниками ни в коем случае нельзя. Спасти кемеровчанку может только редкое и дорогостоящее лекарство. Однако врач обещал помочь с его приобретением. Доверчивая женщина перевела на указанный счет более 500 тысяч рублей и стала ждать получения лекарства.

В назначенный срок лекарства она не получила, а в медучреждении, куда она позвонила, заявили, что такого специалиста у них нет, а лекарства по телефону не назначают. Поняв, что случилось, женщина обратилась за помощью в полицию. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, мошенника разыскивают. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU