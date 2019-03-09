Двое мужчин избили двоих подростков в Кемерове

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-09T09:48:30+03:00

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В ночь с 8 на 9 марта, сразу после полуночи, жильцы общежития на проспекте Ленина, 137б, стали очевидцами конфликта. Двое взрослых мужчин избивали двоих подростков. Двое причастных к конфликту задержаны.

Минувшей ночью один из жильцов общедития на проспекте Ленина зашел в подъезд и увидел девочку в розовом пуховике, которая стояла возле лифта и плакала. Мужчина спросил девочку-подростка, что случилось.

- Она сказала, что двоих ее несовершеннолетних друзей «два наркомана» утащили на второй этаж, - рассказал подробности жилец многоэтажки.

Мужчина поднялся вместе с девочкой на второй этаж. Там, в углу левого крыла, двое мужчин действительно удерживали двоих подростков – на вид15-16-ти лет. у одного из подростков из носа текла кровь. Очевидец заступился за подростков, злоумышленники отпустили их, и подростки убежали. Вскоре прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали нападавших.

- Сигнал о конфликте в одном из общежитий Ленинского района поступил около 00:30. На место был направлен наряд Росгвардии, который доставил в отдел полиции четверых местных жителей, - прокомментировали случившееся в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время сотрудники полиции установили и опросили участников конфликта, выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причастность двоих задержанных к возможному покушению на грабеж в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU