2019-03-09T10:49:06+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП в Новокузнецке

Две иномарки столкнулись на проспекте Курако
Екатерина РОМАНОВА
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Четыре человека пострадали в ДТП в Новокузнецке. Фото: vk.com, "ДТП Новокузнецка".Четыре человека пострадали в ДТП в Новокузнецке. Фото: vk.com, "ДТП Новокузнецка".
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В Новокузнецке на проспекте Курако неподалеку от Крытого рынка столкнулись две иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.

Два водителя и два пассажира иномарок, столкнувшихся на проспекте Курако, получили травмы различной степени тяжести. Дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от крытого рынка. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Platz выезжал с улицы Лазо и не предоставил преимущества автомобилю Ford Focus, который в это же время двигался по главной дороге, по проспекту Курако. Иномарки столкнулись, и в результате ДТП четыре человека – оба водителя и пассажиры обеих машин – получили травмы различной степени тяжести.

- Четыре человека пострадали. Троих увезли в больницу, а четвертый от госпитализации отказался, - рассказал один из очевидцев ДТП.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU

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