Зима пока остается: На Масленицу в Кузбассе пройдет снег

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-09T11:49:16+03:00

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В воскресенье, 10 марта, празднуется последний день Масленичной недели – с народными гуляньями и забавами, вкусными угощениями и весельем. О том, какой будет погода в праздничный день, рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

Как сообщают синоптики, в ночь с субботы на воскресенье ожидается -9…-14 градусов. По югу области будет холоднее – до -21 градуса. В Кемерове столбики термометров будут держаться в пределах -12…-14 градусов. Небольшой снег и изморозь, ветер, который при порывах будет достигать 11-16 метров в секунду – вот чем будет отличаться воскресенье.

Прочем, сам праздничный день будет относительно теплым. Уличные термометры будут показывать от 0 до пяти градусов мороза, а по югу области – до +6 градусов. Праздничное настроение не омрачит даже небольшой снег, а если станет холодно, можно будет согреться горячим чаем, который обязательно будет на масленичных гуляньях.

В Кемерове также пройдет небольшой снег, ожидается переменная облачность и -1…-3 градуса. Впрочем, небольшой морозец ничуть не омрачит веселья на гуляньях и желания кемеровчан попытать удачу и забраться на масленичный столб.

А вот пешеходам и автомобилистам стоит быть внимательными: на дорогах в воскресенье ожидается гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU