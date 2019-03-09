Люди-киборги съедутся на соревнования в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-09T13:18:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Кибератлеты со всей Сибири приедут в Новокузнецк, чтобы сразиться на Открытом первенстве «Сибирь-2019». Им предстоит сразиться в нескольких дисциплинах и выяснить, кто лучше управляется со своими техническими средствами реабилитации.

Каждый из нас не задумываясь выполняет привычные действия: открывает и закрывает двери, поднимается по ступенькам, белье, меняет лампочку в светильнике, наливает чай в чашку. Именно в таких – обычных – действиях будут состязаться кибератлеты, люди, которые по тем или иным причинам имеют протезы рук, протезы бедра, протезы голени, пользуются электрическими колясками. С ношей в руках им предстоит подняться и спуститься по ступенькам, развешать белье, поднять предметы, сложить мозаику, преодолеть пандусы или уличные препятствия на электроколяске… Чем точнее и быстрее участник пройдет дистанцию, тем больше шансов у него стать победителем.

Соревнования кибатлетов будут проходить 27 марта с 10:00 в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка». А вот регистрация завершается 21 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU