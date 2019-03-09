Суровый глухарь защищал от туристов свои владения в Шерегеше

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-09T15:25:37+03:00

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Туристы, отдыхающие в Шерегеше, повстречали на своем пути глухаря. Птица, издавая характерные звуки, вела себя агрессивно в отношении лыжников и сноубордистов.

Снявшие на видео глухаря туристы уверены: птица, скорее всего, защищала свою территорию. А то, что глухарь вышел так близко к людям и вел себя довольно агрессивно, можно объяснить наступившей весной и приближающимся временем токования. К слову, очевидцы отмечают, что были в восторге от встречи в глухарем, но, так же, как и он, немного опасались оппонента в споре за право находиться на склоне.

– Я бы не советовала связываться с этими дерзкими пернатыми. Они уже давно доказали свое превосходство над лыжниками! – заявила одна из пользовательниц соцесетей.

- Опасный зверь... Деревенские утки нервно курят в сторонке! – подтверждает ее слова другой пользователь.

А еще некоторые туристы отмечают, что ранее уже видели глухарей на трассах Шерегеша. Кроме того, нередко здесь видят лисиц: рыжие красавицы не стесняясь подходят к туристам и клянчат еду.

ИСТОЧНИК KP.RU