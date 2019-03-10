В ведро вместо вазы: учительница из Новокузнецка выбросила подаренный на 8 марта букет

СЕГОДНЯ 04:00 2019-03-10T04:00:06+03:00

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Большой букет цветов в мусорном ведре – такой снимок разместил один из жителей Новокузнецка в социальных сетях. А в подписи к фотографии значится, что сделана она в одной из школ города.

- Поздравление учителя из новокузнецкой школы закончилось тем, что она просто взяла и выкинула в мусорное ведро букет, подаренный ей учеником. Ученики это увидели. Уж не знаю, что могло подтолкнуть к совершению такого поступка, но видно одно, что стоит задуматься об адекватности и педагогичности этого учителя. А родителям — сделать вывод о надобности делать какие-либо подарки учителям, - цитирует слова автора снимка city-n.

Горожане принялись активно обсуждать снимок. Одни уверены, что учитель не имел права так поступать с букетом: ведь этим она проявила неуважение как к детям, так и к родителям, заплатившим за цветы немалые деньги. Другие отмечают, что нам известен только финал истории, однако ни причин, почему так получилось, ни обстоятельств не сообщается. Часть пользователей отметили, что цветы - это подарок, и одариваемый вправе поступать с подарком так, как считает нужным.

- Считаю, что фотография - фейк. Дети специально сфотографировали цветы в ведре, пока учительница не видела, - уверена еще одна группа пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU