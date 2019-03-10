Владимир Путин поручил открыть в Кузбассе новый музейный комплекс

СЕГОДНЯ 05:17 2019-03-10T05:17:54+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил правительству открыть музейные комплексы в четырех российских городах – Кемерове, Владивостоке, Калининграде и Севастополе.

Концепции будущих музеев должны быть разработаны до 25 апреля 2019 года – об этом сообщается на сайте Кремля. К этому времени в Кемерове и других городах проведут общественные обсуждения, как новые музейные комплексы будут взаимодействовать с уже существующими учреждениями культуры. А до конца декабря 2023 года культурно-образовательные музейные комплексы уже должны распахнуть двери для первых посетителей.

Напомним, в Кемерове уже строится квартала искусств. Площадкой для него стала набережная реки Искитимки. Подготовка к строительству началась в августе 2018 года. На строительной площадке в марте 2019 года побывала вице-премьер Ольга Голодец. В Сибирский культурный кластер войдут филиалы Мариинского театра и Русского музея, а также хореографическое, музыкальное и художественное училища. Идея по созданию культурного кластера была озвучена Сергеем Цивилевым во время рабочего визита в Кузбасс вице-премьера Ольги Голодец. Позже было определено место под строительство культурных объектов – на берегах реки Искитимки. Специалисты уже подготовили площадку под будущий квартал искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU