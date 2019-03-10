2019-03-10T05:17:54+03:00
Общество

Владимир Путин поручил открыть в Кузбассе новый музейный комплекс

Музей в Кемерове и еще трех российских городах появятся до 2023 года
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Владимир Путин поручил открыть в Кузбассе новый музейный комплекс.Владимир Путин поручил открыть в Кузбассе новый музейный комплекс.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поручил правительству открыть музейные комплексы в четырех российских городах – Кемерове, Владивостоке, Калининграде и Севастополе.

Концепции будущих музеев должны быть разработаны до 25 апреля 2019 года – об этом сообщается на сайте Кремля. К этому времени в Кемерове и других городах проведут общественные обсуждения, как новые музейные комплексы будут взаимодействовать с уже существующими учреждениями культуры. А до конца декабря 2023 года культурно-образовательные музейные комплексы уже должны распахнуть двери для первых посетителей.

Напомним, в Кемерове уже строится квартала искусств. Площадкой для него стала набережная реки Искитимки. Подготовка к строительству началась в августе 2018 года. На строительной площадке в марте 2019 года побывала вице-премьер Ольга Голодец. В Сибирский культурный кластер войдут филиалы Мариинского театра и Русского музея, а также хореографическое, музыкальное и художественное училища. Идея по созданию культурного кластера была озвучена Сергеем Цивилевым во время рабочего визита в Кузбасс вице-премьера Ольги Голодец. Позже было определено место под строительство культурных объектов – на берегах реки Искитимки. Специалисты уже подготовили площадку под будущий квартал искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ведро вместо вазы: учительница из Новокузнецка выбросила подаренный на 8 марта букет
Суровый глухарь защищал от туристов свои владения в Шерегеше
Люди-киборги съедутся на соревнования в Новокузнецке
Зима пока остается: На Масленицу в Кузбассе пройдет снег
Четыре человека пострадали в ДТП в Новокузнецке
Двое мужчин избили двоих подростков в Кемерове
За якобы лечение от опасной инфекции кемеровчанка отдала 500 тысяч рублей
Кемеровчанин спас соседку от гибели при пожаре
В Кузбассе произошло землетрясение
Проводил и обокрал: кемеровчанин небескорыстно помог прохожему
В Кузбассе увеличат объем перевозки угля по железной дороге
Пожилая женщина напугала родственников в Кемерове
Погода в Кузбассе 9 марта: снег и гололедица
Внук попал в беду: 91-летняя кемеровчанка отдала аферисту 100 тысяч рублей
В Кузбассе наказали водителя, который перевозил нелегальных мигрантов
Сергей Цивилев рассказал о борьбе за чистый снег в Киселевске
Судебные приставы поймали 14 должников в кемеровском аэропорту
В Новокузнецке прокуратура заинтересовалась работой ломбарда
Сергей Цивилев прочитал для кузбасских женщин стихи
Продавец из Новокузнецка ради выручки продавала алкоголь детям
Илья Середюк поздравил кемеровчанок с 8 марта
В Белове к следующему году построят автовокзал