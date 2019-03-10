Видео: Иномарка сбила женщину на «зебре» в Кемерове
В Кемерове иномарка сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре». С травмами кемеровчанку доставили в городскую больницу.
Сбили женщину на "зебре" в Кемерове.Автор: Станислав Лихварев / "ВКонтакте"
ДТП произошло вечером 9 марта на улице Каркасной в Кировском районе. Около 22.18 Hyundai наехал на женщину, которая шла через дорогу по пешеходному переходу. Видео с места аварии было опубликовано в социальных сетях.
- Буквально через минуту, как мы подъехали к месту ДТП, сразу же подъехали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи, - рассказал очевидец произошедшего Станислав.
Какие травмы получила женщина, горожанин пояснить не смог. Ее на «скорой» доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU