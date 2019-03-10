2019-03-10T06:17:16+03:00
Происшествия

Видео: Иномарка сбила женщину на «зебре» в Кемерове

С травмами пешехода доставили в больницу
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Очевидно, водитель не заметил пешехода в темное время сутокОчевидно, водитель не заметил пешехода в темное время суток
Изменить размер текста:

В Кемерове иномарка сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре». С травмами кемеровчанку доставили в городскую больницу.

Сбили женщину на "зебре" в Кемерове.Автор: Станислав Лихварев / "ВКонтакте"

ДТП произошло вечером 9 марта на улице Каркасной в Кировском районе. Около 22.18 Hyundai наехал на женщину, которая шла через дорогу по пешеходному переходу. Видео с места аварии было опубликовано в социальных сетях.

- Буквально через минуту, как мы подъехали к месту ДТП, сразу же подъехали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи, - рассказал очевидец произошедшего Станислав.

Какие травмы получила женщина, горожанин пояснить не смог. Ее на «скорой» доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Православные кузбассовцы встречают Прощеное воскресенье
Тимур Родригез выступил на корпоративе в Кемерове
Робины Гуды по-кузбасски: Двое мужчин раздали прохожим украденное постельное белье
Владимир Путин поручил открыть в Кузбассе новый музейный комплекс
В ведро вместо вазы: учительница из Новокузнецка выбросила подаренный на 8 марта букет
Суровый глухарь защищал от туристов свои владения в Шерегеше
Люди-киборги съедутся на соревнования в Новокузнецке
Зима пока остается: На Масленицу в Кузбассе пройдет снег
Четыре человека пострадали в ДТП в Новокузнецке
Двое мужчин избили двоих подростков в Кемерове
За якобы лечение от опасной инфекции кемеровчанка отдала 500 тысяч рублей
Кемеровчанин спас соседку от гибели при пожаре
В Кузбассе произошло землетрясение
Проводил и обокрал: кемеровчанин небескорыстно помог прохожему
В Кузбассе увеличат объем перевозки угля по железной дороге
Пожилая женщина напугала родственников в Кемерове
Погода в Кузбассе 9 марта: снег и гололедица
Внук попал в беду: 91-летняя кемеровчанка отдала аферисту 100 тысяч рублей
В Кузбассе наказали водителя, который перевозил нелегальных мигрантов
Сергей Цивилев рассказал о борьбе за чистый снег в Киселевске
Судебные приставы поймали 14 должников в кемеровском аэропорту
В Новокузнецке прокуратура заинтересовалась работой ломбарда
Сергей Цивилев прочитал для кузбасских женщин стихи
Продавец из Новокузнецка ради выручки продавала алкоголь детям
Илья Середюк поздравил кемеровчанок с 8 марта
В Белове к следующему году построят автовокзал