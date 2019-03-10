Видео: Иномарка сбила женщину на «зебре» в Кемерове

СЕГОДНЯ 06:17 2019-03-10T06:17:16+03:00

Очевидно, водитель не заметил пешехода в темное время суток

С травмами пешехода доставили в больницу

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В Кемерове иномарка сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре». С травмами кемеровчанку доставили в городскую больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/696222" frameborder="0"></iframe> Сбили женщину на "зебре" в Кемерове.Автор: Станислав Лихварев / "ВКонтакте"

ДТП произошло вечером 9 марта на улице Каркасной в Кировском районе. Около 22.18 Hyundai наехал на женщину, которая шла через дорогу по пешеходному переходу. Видео с места аварии было опубликовано в социальных сетях.

- Буквально через минуту, как мы подъехали к месту ДТП, сразу же подъехали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи, - рассказал очевидец произошедшего Станислав.

Какие травмы получила женщина, горожанин пояснить не смог. Ее на «скорой» доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU