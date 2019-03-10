Робины Гуды по-кузбасски: Двое мужчин раздали прохожим украденное постельное белье

СЕГОДНЯ 07:10 2019-03-10T07:10:02+03:00

Мужчины хотели продать украденное, но не смогли нести тяжелую ношу и раздали прохожим Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В Прокопьевске поймали двух Робинов Гудов, которые обворовали торговую палатку и раздали украденные вещи прохожим. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал, что его торговую точку обворовали. Пока продавец в конце рабочего дня переносила товар из палатки в служебное помещение, неизвестные украли две сумки с комплектами постельного белья на сумму около 20 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемых в краже. Ими оказались двое местных жителей 30 и 40 лет. Задержанные пояснили, что на преступление мужчины пошли, будучи пьяными. Проходя мимо палатки, они взяли сумки с текстилем и скрылись.

- Подельники планировали продать похищенное, однако, не справившись с тяжестью ноши, одну сумку они выбросили, а содержимое второй раздали прохожим, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU