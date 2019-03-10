2019-03-10T08:56:42+03:00
Общество

Тимур Родригез выступил на корпоративе в Кемерове

Видео выступления известного певца и шоумена появилось в Instagram [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Тимур Родригез выступил в Кемерове на 8 мартаТимур Родригез выступил в Кемерове на 8 марта
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В Кемерове на корпоративе выступил известный российский певец и шоумен Тимур Родригез. Записи его выступлений несколько кемеровчанок опубликовали в социальной сети Instagram.

Тимур Родригез спел на корпоративе в Кемерове.Автор: tane201011 / Instagram

На праздничных выходных в честь Международного женского дня в Кемерове выступил Тимур Родригез. Певец был приглашен на корпоратив крупной кузбасской компании, где он исполнил для кемеровчанок несколько песен.

На корпоративе Родригез спел популярные композиции «Despacito» и «О тебе» - записи выступления две кемеровчанки опубликовали на своих страницах в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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