Тимур Родригез выступил на корпоративе в Кемерове

СЕГОДНЯ 08:52 2019-03-10T08:56:42+03:00

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В Кемерове на корпоративе выступил известный российский певец и шоумен Тимур Родригез. Записи его выступлений несколько кемеровчанок опубликовали в социальной сети Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/696230" frameborder="0"></iframe> Тимур Родригез спел на корпоративе в Кемерове.Автор: tane201011 / Instagram

На праздничных выходных в честь Международного женского дня в Кемерове выступил Тимур Родригез. Певец был приглашен на корпоратив крупной кузбасской компании, где он исполнил для кемеровчанок несколько песен.

На корпоративе Родригез спел популярные композиции «Despacito» и «О тебе» - записи выступления две кемеровчанки опубликовали на своих страницах в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU