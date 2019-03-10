16 домов, школа и два детских сада в Шерегеше остались без горячей воды

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-10T10:38:11+03:00

Из-за аварии пришлось отключить горячую воду в 16 домах, двух детских садах и школе Фото: Архив "КП"

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В Шерегеше 16 коммунальных домов, школа, два детских сада и магазин остались без горячей воды из-за аварии. Порыв произошел на улице Дзержинского.

Коммунальная авария, оставившая без горячей воды часть потребителей улицы Дзержинского, произошла 9 марта около 12.30. Как рассказали в пресс-службе Таштагольского района, под дорогой между домами №8 и №12 произошел порыв. На устранение аварии и замену трубы специалистам понадобилось порядка семи часов. На месте работали семь человек и две единицы техники.

Вечером 9 марта горячая вода вернулась в дома жителей поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU