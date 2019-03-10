Два градуса выше нуля: Погода в Кузбассе 11 марта

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-10T11:49:07+03:00

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Кузбассе 11 марта. В понедельник днем столбики термометров покажут до двух градусов тепла.

По данным метеорологов, грядущая ночь будет холодной. По югу местами ожидается до -20 градусов мороза. В целом же по региону будет теплее: -6,-11 градусов. Ночь пройдет без осадков, а вот днем практически во всех районах области синоптики обещают мокрый снег. Днем понедельника воздух прогреется до +2 градусов.

В Кемерове в первый рабочий день после трехдневных праздничных выходных также будет тепло. Ночь пройдет с отметками -8,-10, а днем столбики термометров будут стремиться вверх. Правда, не стоит ждать большого тепла: в городе будет всего +1.

Как и в целом по региону, в Кемерове 11 марта пройдет небольшой мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU