В Кузбассе ищут страдающего галлюцинациями мужчину
Кузбассовец пропал 8 марта
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В Кузбассе пропал мужчина с болезнью Паркинсона, который страдает галлюцинациями. Родственники ищут его с 8 марта.
В воскресенье, 10 марта, в группе «Типичный Междуреченск» было опубликовано объявление о поисках человека. Горожанин Владимир Красков 1965 года рождения перестал выходить на связь 8 марта. Мужчину ищут родственники, которые сообщили, что у него болезнь Паркинсона. Кроме того, пропавший страдает галлюцинациями.
Был одет в фуфайку со светоотражающими элементами, трико и ботинки.
Мужчина с болезнью Паркинсона пропал 8 марта Фото: "Типичный Междуреченск" / "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU