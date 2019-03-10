В Кузбассе ищут страдающего галлюцинациями мужчину

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-10T12:52:20+03:00

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В Кузбассе пропал мужчина с болезнью Паркинсона, который страдает галлюцинациями. Родственники ищут его с 8 марта.

В воскресенье, 10 марта, в группе «Типичный Междуреченск» было опубликовано объявление о поисках человека. Горожанин Владимир Красков 1965 года рождения перестал выходить на связь 8 марта. Мужчину ищут родственники, которые сообщили, что у него болезнь Паркинсона. Кроме того, пропавший страдает галлюцинациями.

Был одет в фуфайку со светоотражающими элементами, трико и ботинки.

Мужчина с болезнью Паркинсона пропал 8 марта Фото: "Типичный Междуреченск" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU