На улице в Мариинске перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-10T13:31:38+03:00

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В Мариинске на одной из улиц произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль перевернулся. Фотографии с перевертышем появились в социальных сетях.

В одном из городских пабликов во «ВКонтакте» горожане опубликовали фотографию, на которой видно, как легковой автомобиль лежит на крыше на проезжей части. Машина перегородила встречную полосу.

Очевидцы случившегося рассказали, что инцидент произошел 9 марта на улице Советской. Обстоятельства произошедшего, а также информация о возможных пострадавших в результате ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU