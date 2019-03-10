Стая ворон вновь атаковала сову в Кемерове

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-10T14:01:21+03:00

Как рассказали специалисты, сова достаточно упитанная, так что шансы на выздоровление есть Фото: Наталия Ивлева

Изменить размер текста: A A

В Кемерове местные жители вновь стали свидетелями, как стая ворон гоняет сову. Бедную птицу доставили в центр помощи диким и экзотическим животным при КемГУ.

«8.40 утра, звонок, у центрального ЗАГСа вороны гоняют сову, сова уже врезалась куда-то и сидит на земле, сову боятся и взять не могут», - рассказали специалисты центра помощи диким и экзотическим животным.

Они посоветовали звонившим посадить птицу в коробку, чтобы она не улетела, однако к приезду специалистов на место, сова снова была на дереве. Поймать ее удалось после повторной диверсии ворон.

- У нее закрытая черепно-мозговая травма, крайне выраженная слабость, нарушения сознания, сниженная реакция на внешние раздражители, состояние пока тяжелое. Травм кожных покровов и переломов нет, - отметила сотрудница Центра сохранения биоразнообразия при КемГУ Наталия Ивлева.

Длиннохвостая неясыть – четвертая сова, подобранная в этом году. Специалисты надеются, что птице удастся восстановиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кемерове агрессивные вороны атакуют сов

На этот раз в реабилитационном центре оказалась длиннохвостая неясыть. Сова прилетела в город в поисках пищи. В итоге она получила сильный удар – предположительно, в схватке с воронами.

– В этом году много таких случаев, почти каждый день звонки о воронах, которые атакуют сов, – сообщили в Центре. (подробности)

Кузбассовцы подобрали еще одного раненого сыча

- Сыч попал к нам вечером 5 января. Его из Мариинска привез мужчина. Как травмировалась птица, можем только предположить. Судя по всему, она столкнулась с каким-то предметом. Рентгенограмма показала, что кости целы, есть небольшие гематомы на крыльях, закрытая черепно-мозговая травма, замедленные рефлексы, - рассказала «Комсомольской правде» сотрудница Центра сохранения биоразнообразия при КемГУ Наталия Ивлева. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU