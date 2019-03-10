Грузовик опрокинулся в кювет перед автомагистралью в Кузбассе
В Кузбассе перед скоростной автомагистралью произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал в кювет и опрокинулся.
Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях. На кадрах видно, что в кювете лежит перевернувшийся на бок большегруз. По сообщению очевидцев, в данной аварии два участника: опрокинувшийся грузовик и Lanos.
Авария произошла на дороге в сторону Ленинска-Кузнецкого. Обстоятельства произошедшего уточняются. На данный момент информация о состоянии обоих водителей-участников ДТП и их пассажиров неизвестна.
Судя по фото, Lanos пострадал незначительно Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU