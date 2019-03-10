2019-03-10T16:17:21+03:00
Происшествия

Грузовик опрокинулся в кювет перед автомагистралью в Кузбассе

До этого большегруз столкнулся с легковым автомобилем
Екатерина БОРМОТОВА
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Авария произошла перед поворотом на скоростную автомагистраль Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Авария произошла перед поворотом на скоростную автомагистраль Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кузбассе перед скоростной автомагистралью произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях. На кадрах видно, что в кювете лежит перевернувшийся на бок большегруз. По сообщению очевидцев, в данной аварии два участника: опрокинувшийся грузовик и Lanos.

Авария произошла на дороге в сторону Ленинска-Кузнецкого. Обстоятельства произошедшего уточняются. На данный момент информация о состоянии обоих водителей-участников ДТП и их пассажиров неизвестна.

Судя по фото, Lanos пострадал незначительно Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Судя по фото, Lanos пострадал незначительно Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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