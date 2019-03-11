2019-03-11T03:01:43+03:00
Общество

У православных кузбассовцев начинается Великий пост

Он продлится до 27 апреля
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Великий пост в этом году продлится до 27 апреляВеликий пост в этом году продлится до 27 апреляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В понедельник, 11 марта, у православных жителей Кузбасса начинается Великий пост. Он продлится до 27 апреля.

Сегодня православные христиане вступают в Великий пост – самый строгий и долгий из всех постов. Накануне верующие праздновали Прощеное воскресенье – когда принято просить друг у друга прощения за видимые и невидимые обиды. В этот день митрополит Аристарх провел Божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе и рассказал о важности прощения для христиан.

Великий пост - самый строгий из всех многодневных постов. Во время него православные христиане отказываются от употребления в пищу мяса, рыбы (кроме нестрогих дней), яиц, молока, сладостей и алкоголя. Кроме того, Великий пост требует от верующих особой сдержанности в поведении.

Великий пост завершится празднованием Пасхи – в этом году она приходится на 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аварию с перевернувшимся в Кузбассе грузовиком сняли на видео
Новокузнецк вошел в пятерку городов с дешевой арендой квартир
Жительница Междуреченска пропала в Международный женский день
Еще один виновник смертельного ДТП в Новокузнецке избежал наказания
Грузовик опрокинулся в кювет перед автомагистралью в Кузбассе
Стая ворон вновь атаковала сову в Кемерове
На улице в Мариинске перевернулась легковушка
В Кузбассе ищут страдающего галлюцинациями мужчину
Два градуса выше нуля: Погода в Кузбассе 11 марта
16 домов, школа и два детских сада в Шерегеше остались без горячей воды
Православные кузбассовцы встречают Прощеное воскресенье
Тимур Родригез выступил на корпоративе в Кемерове
Робины Гуды по-кузбасски: Двое мужчин раздали прохожим украденное постельное белье
Видео: Иномарка сбила женщину на «зебре» в Кемерове
Владимир Путин поручил открыть в Кузбассе новый музейный комплекс
В ведро вместо вазы: учительница из Новокузнецка выбросила подаренный на 8 марта букет
Суровый глухарь защищал от туристов свои владения в Шерегеше