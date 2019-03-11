У православных кузбассовцев начинается Великий пост
В понедельник, 11 марта, у православных жителей Кузбасса начинается Великий пост. Он продлится до 27 апреля.
Сегодня православные христиане вступают в Великий пост – самый строгий и долгий из всех постов. Накануне верующие праздновали Прощеное воскресенье – когда принято просить друг у друга прощения за видимые и невидимые обиды. В этот день митрополит Аристарх провел Божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе и рассказал о важности прощения для христиан.
Великий пост - самый строгий из всех многодневных постов. Во время него православные христиане отказываются от употребления в пищу мяса, рыбы (кроме нестрогих дней), яиц, молока, сладостей и алкоголя. Кроме того, Великий пост требует от верующих особой сдержанности в поведении.
Великий пост завершится празднованием Пасхи – в этом году она приходится на 28 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU