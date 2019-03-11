Еще один виновник смертельного ДТП в Новокузнецке избежал наказания

СЕГОДНЯ 03:51 2019-03-11T03:51:07+03:00

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Кузнецкий районный суд Новокузнецка рассмотрел уголовное дело об аварии, в которой погиб 21-летний мотоциклист. Виновник ДТП избежал наказания ввиду примирения сторон.

Смертельная авария произошла в августе прошлого года. 64-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata двигался со стороны улицы Чкалова по второстепенной дороге. У улицы Обнорского иномарка выехала на перекресток, не убедившись, что главная дорога свободна. В итоге мотоциклист, ехавший по главной, врезался в правый бок Hyundai. Управлявший мотоциклом студент получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Как передает «Сити-н», сразу после аварии водитель иномарки извинился перед родственниками мотоциклиста: он признал, что нарушил ПДД и спровоцировал происшествие. Также мужчина выразил готовность возместить моральный ущерб. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что протаранивший автомобиль скорой помощи водитель автомобиля Lexus также избежал наказания. Он должен выплатить родственникам погибшего врача миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU