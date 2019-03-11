2019-03-11T03:51:07+03:00
Происшествия

Еще один виновник смертельного ДТП в Новокузнецке избежал наказания

Дело завершилось примирением сторон
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кузнецкий районный суд Новокузнецка рассмотрел уголовное дело об аварии, в которой погиб 21-летний мотоциклист. Виновник ДТП избежал наказания ввиду примирения сторон.

Смертельная авария произошла в августе прошлого года. 64-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata двигался со стороны улицы Чкалова по второстепенной дороге. У улицы Обнорского иномарка выехала на перекресток, не убедившись, что главная дорога свободна. В итоге мотоциклист, ехавший по главной, врезался в правый бок Hyundai. Управлявший мотоциклом студент получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Как передает «Сити-н», сразу после аварии водитель иномарки извинился перед родственниками мотоциклиста: он признал, что нарушил ПДД и спровоцировал происшествие. Также мужчина выразил готовность возместить моральный ущерб. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что протаранивший автомобиль скорой помощи водитель автомобиля Lexus также избежал наказания. Он должен выплатить родственникам погибшего врача миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аварию с перевернувшимся в Кузбассе грузовиком сняли на видео
Новокузнецк вошел в пятерку городов с дешевой арендой квартир
Жительница Междуреченска пропала в Международный женский день
У православных кузбассовцев начинается Великий пост
Грузовик опрокинулся в кювет перед автомагистралью в Кузбассе
Стая ворон вновь атаковала сову в Кемерове
На улице в Мариинске перевернулась легковушка
В Кузбассе ищут страдающего галлюцинациями мужчину
Два градуса выше нуля: Погода в Кузбассе 11 марта
16 домов, школа и два детских сада в Шерегеше остались без горячей воды
Православные кузбассовцы встречают Прощеное воскресенье
Тимур Родригез выступил на корпоративе в Кемерове
Робины Гуды по-кузбасски: Двое мужчин раздали прохожим украденное постельное белье
Видео: Иномарка сбила женщину на «зебре» в Кемерове
Владимир Путин поручил открыть в Кузбассе новый музейный комплекс
В ведро вместо вазы: учительница из Новокузнецка выбросила подаренный на 8 марта букет
Суровый глухарь защищал от туристов свои владения в Шерегеше