2019-03-11T04:50:08+03:00
Общество

Жительница Междуреченска пропала в Международный женский день

Горожанка нуждается в медицинской помощи
Екатерина БОРМОТОВА
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Наталья Медведева нуждается в медицинской помощи Фото: "Лиза Алерт Кузбасс"Наталья Медведева нуждается в медицинской помощи Фото: "Лиза Алерт Кузбасс"
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В Междуреченске ищут 58-летнюю Наталью Медведеву. Женщина 8 марта ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

Информацию о поисках разместили в социальных сетях волонтеры. Приметы: рост 178 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие, волосы светлые. В день исчезновения была одета в бежевую демисезонную куртку, серую вязаную водолазку и черную прямую юбку. С собой у женщины были небольшие очки прямоугольной формы.

Волонтеры предупреждают, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Натальи Медведевой, просят сообщить в полицию.

Отметим, что в тот же день в Междуреченске пропал еще один горожанин. Мужчину, страдающего галлюцинациями, ищут родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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