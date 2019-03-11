2019-03-11T05:32:35+03:00
Общество

Новокузнецк вошел в пятерку городов с дешевой арендой квартир

Речь идет о квартирах до 32 квадратных метров
Екатерина БОРМОТОВА
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В среднем аренда малогабаритного жилья в Новокузнецке стоит 6 645 рублей в месяцВ среднем аренда малогабаритного жилья в Новокузнецке стоит 6 645 рублей в месяцФото: Кирилл ЧАЩИН
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Новокузнецк вошел в топ-5 российских городов с самой дешевой арендой малогабаритных квартир. Речь идет о жилплощади до 32 квадратных метров.

Исследование провели аналитики портала «Мир квартир». Специалисты проанализировали рынок аренды жилья в 69 крупных городах России за последние полгода. В расчет они брали малогабаритное жилье и студии площадью до 32 квадратных метров – именно этот сегмент, по данным аналитиков, характеризует общую тенденцию, поскольку пользуется повышенным спросом.

Исследователи говорят, что за последние полгода аренда малогабаритного жилья в стране в среднем выросла на 9,9 процента и составляет 11 756 рублей в месяц. Однако в целом по стране картина выглядит более чем разношерстной. Так, например, самая дешевая аренда малогабариток в Чебоксарах – здесь за квартиру до 32 «квадратов» в среднем берут 5 960 рублей в месяц. В пятерке городов с дешевой арендой также оказались Магнитогорск (6 625), Новокузнецк (6 645), Волжский (6 672) и Курск (6 772).

Самая дорогая аренда жилья в Москве, где маленькие квартиры сдаются в среднем за 30 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – за 20,5 тысяч рублей и в Сочи – за 19 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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