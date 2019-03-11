Аварию с перевернувшимся в Кузбассе грузовиком сняли на видео
Очевидцы сняли на видео последствия дорожно-транспортного происшествия, которое случилось накануне в Ленинск-Кузнецком районе.
Накануне в Ленинск-Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь грузовой автомобиль съехал с автодороги в кювет и перевернулся на бок. На фотографиях и кадрах видео, снятых очевидцами, запечатлен лежащий на боку грузовой автомобиль. У него отсутствует лобовое стекло. Однако других участников ДТП рядом не заметно
На кузбасской трассе перевернулся грузовик..Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузецкий", Мария Куртас
Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.
- На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, - рассказали в ведомстве. – Водитель грузового автомобиля отказался оформлять ДТП.
Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что автомобилисты должны выбирать безопасную скорость движения, учитывать погодные условия и состояние дорожного полотна.
ИСТОЧНИК KP.RU