2019-03-11T06:05:45+03:00
Происшествия

Аварию с перевернувшимся в Кузбассе грузовиком сняли на видео

Стали известны подробности ДТП
Екатерина РОМАНОВА
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Аварию с перевернувшимся в Кузбассе грузовиком сняли на видео. Фото: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"Аварию с перевернувшимся в Кузбассе грузовиком сняли на видео. Фото: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
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Очевидцы сняли на видео последствия дорожно-транспортного происшествия, которое случилось накануне в Ленинск-Кузнецком районе.

Накануне в Ленинск-Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь грузовой автомобиль съехал с автодороги в кювет и перевернулся на бок. На фотографиях и кадрах видео, снятых очевидцами, запечатлен лежащий на боку грузовой автомобиль. У него отсутствует лобовое стекло. Однако других участников ДТП рядом не заметно

На кузбасской трассе перевернулся грузовик..Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузецкий", Мария Куртас

Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

- На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, - рассказали в ведомстве. – Водитель грузового автомобиля отказался оформлять ДТП.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что автомобилисты должны выбирать безопасную скорость движения, учитывать погодные условия и состояние дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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