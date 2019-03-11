2019-03-11T07:00:41+03:00
Общество

Кемеровчанин сделал ремонт в квартире и получил за это штраф

Мужчина сделал перепланировку в доме-объекте культурного наследия
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанин сделал ремонт в квартире и получил за это штраф. Фото: pixabay.com.Кемеровчанин сделал ремонт в квартире и получил за это штраф. Фото: pixabay.com.
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Желание сделать хороший ремонт в своей квартире привело кемеровчанина на скамью подсудимых. Он сделал незаконную перепланировку в квартире дома, который является объектом культурного наследия.

Кемеровчанин, вероятно, был очень рад тому, что в его квартире полным ходом идет ремонт. Чтобы воплотить дизайнерские решения в жизнь, мужчина демонтировал все ненесущие перегородки, оконное заполнение, подшивные доски с потолочной поверхности. Кроме того, он разобрал деревянные полы – правда, не везде, а только местами. Единственное, что не учел мужчина при проведении ремонта, это то, что дом является объектом культурного наследия местного значения, а значит, любые перепланировки должны быть согласованы с Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.

- Проведенные работы привели к снижению несущей способности и эксплуатационных характеристик, в результате чего существует опасность для пребывания людей, - сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Центральный районный суд города Кемерова рассмотрел дело об административном нарушении и назначил горожанину наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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