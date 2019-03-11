Ради развлечений студентка ограбила преподавателя кузбасского колледжа

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-11T09:05:33+03:00

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Студентка одного из колледжей города Киселевска очень хотела немного развлечься, но денег на досуг у нее не было. Тогда девушка решила похитить их у своего преподавателя.

56-летняя преподаватель одного из колледжей Анжеро-Судженска обратилась за помощью к сотрудникам полиции: кто-то похитил из ее сумки восемь тысяч рублей. Похитителя удалось найти и задержать по горячим следам. Преподаватель была неприятно удивлена, когда узнала, что деньги похитила одна из студенток, 20-летняя девушка, которая обучается в колледже.

При личном досмотре студентки у нее обнаружили похищенные деньги. Все купюры были возвращены преподавательнице. Студентка же позже призналась, что планировала потратить деньги на развлечение. Однако вместо того, чтобы с удовольствием отдохнуть, девушка отправилась в отдел полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU