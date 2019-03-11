2019-03-11T09:23:55+03:00
Общество

Самолеты из Кемерова в Москву будут летать по-новому

У двух авиарейсов изменится расписание
Екатерина БОРМОТОВА
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С 31 марта два авиарейса Кемерово - Москва изменят расписаниеС 31 марта два авиарейса Кемерово - Москва изменят расписаниеФото: Максим КИСЕЛЕВ
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С 31 марта изменится расписание двух авиарейсов КемеровоМосква. Это связано с переходом на летнее время полетов.

Информация об изменениях в расписании двух авиарейсов до столицы России появилась на официальном сайте Международного аэропорта имени Алексея Леонова. Так, воздушное судно «Аэрофлота», сейчас покидающее Кемерово в 06.55, с конца марта будет вылетать на пять минут раньше. В Шереметьево он будет прилетать в 07.15, что на 10 минут раньше, чем сейчас.

Также изменится расписание вылета и прилета самолетов авиакомпании S7. С конца марта из Кемерова они будут вылетать в 07.40 вместо 07.30, а прилетать в Домодедово в 08.10 вместо 08.05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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