В Кировском районе Кемерова изменят работу светофора

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-11T10:05:00+03:00

Разрешающий сигнал светофора для автомобилей при движении по улице Металлистов увеличен до 50 секунд Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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В Кировском районе Кемерова решено изменить работу светофоров на одном из перекрестков. Мера призвана предотвратить транспортные заторы на грузовой дороге.

Специалисты Центра организации дорожного движения исследовали транспортные потоки на пересечении улиц Металлистов и Каркасной и пришли к выводам, что необходимо увеличить «зеленые» фазы светофора.

- Разрешающий сигнал светофора для автомобилей при движении по улице Металлистов увеличен до 50 секунд, а при движении с улицы Каркасной время горения зеленого света сокращено до 25 секунд, - пояснили в организации.

По мнению специалистов, это должно предотвратить транспортные заторы на грузовой дороге в Кировском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU