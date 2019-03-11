Лихач без номеров едва не врезался в толпу на «зебре» в Кузбассе

СЕГОДНЯ 10:56 2019-03-11T11:03:14+03:00

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В Березовском лихач на иномарке без номеров едва не врезался в толпу людей, переходивших дорогу по «зебре». Опасная езда, которая едва не привела к трагедии, попала на видеорегистратор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/696391" frameborder="0"></iframe> Лихач в Березовском..Видео: vk.com, "Регион 42"

Инцидент произошел 10 марта на пересечении проспектов Ленина и Шахтеров.

На кадрах видно, как переходы переходят проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В этот же момент на перекресток врывается автомобиль Mark II без номеров: иномарка чудом не зацепила пешеходов и скрылась в неизвестном направлении.

Комментаторы видео бурно отреагировали на хамское поведение автолюбителя. Большинство людей высказалось за то, что водитель должен ответить за нарушение по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU