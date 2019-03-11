Торговцев смертью разыскивают в Кузбассе

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-11T11:37:08+03:00

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Борьба с наркоманией начинается с того, чтобы не давать наркодилерам распространять запрещенные вещества. Именно поэтому в Кемеровской области стартовал первый этап профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

Уже сейчас в Кузбассе работают телефоны горячей линии. По ним можно сообщить адреса, где ведется незаконная торговля наркотическими средствами, а также данные граждан, которые занимаются этим или могут быть причастными к торговле запрещенными веществами. Анонимность гарантируется. Есть у акции и еще одна цель: рассказать тем, кто хочет избавиться от зависимости, где именно можно получить помощь нарколога и пройти реабилитацию.

Акция проводится с11 по 22 марта 2019 года.

В Главном управлении МВД России по Кемеровской области звонки принимаются по телефонам: 8-(3842)-58-00-58, 8-(3842)-36-45-01, а также по номерам «02» и «102» (с мобильного телефона). Вопросы о лечении наркотической зависимости граждане могут задать по телефону доверия наркологического диспансера Кемеровской области: 8-(3842)-57-07-07.

ИСТОЧНИК KP.RU