Вадим Галыгин выступил в баре Шерегеша
Артист разговорного жанра, звезда программы Comedy Club Вадим Галыгин посетил кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш. Он стал ведущим мероприятия в одном из местных баров.
Вадим Галыгин в баре Шерегеша.Автор: sosediband / Instagram
Видео с Вадимом Галыгиным, который вел программу в баре Шерегеша, опубликовали в социальной сети Instagram. Сам актер также поделился своими впечатлениями от горнолыжного курорта.
«Такая красота тра-та-та тра-та-та. Вот такая красота!», - отметил шоумен.
Вадим Галыгин о Шерегеше.Автор: vadimgalygin / Instagram
Отметим, что на праздничных выходных в Кузбассе также засветился Тимур Родригез, который выступил на корпоративе в Кемерове.
ИСТОЧНИК KP.RU