Вадим Галыгин выступил в баре Шерегеша

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-11T11:52:35+03:00

"Вот такая красота", - сказал Вадим Галыгин о Шерегеше Кадр: vadimgalygin / Instagram

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Артист разговорного жанра, звезда программы Comedy Club Вадим Галыгин посетил кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш. Он стал ведущим мероприятия в одном из местных баров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/696407" frameborder="0"></iframe> Вадим Галыгин в баре Шерегеша.Автор: sosediband / Instagram

Видео с Вадимом Галыгиным, который вел программу в баре Шерегеша, опубликовали в социальной сети Instagram. Сам актер также поделился своими впечатлениями от горнолыжного курорта.

«Такая красота тра-та-та тра-та-та. Вот такая красота!», - отметил шоумен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/696409" frameborder="0"></iframe> Вадим Галыгин о Шерегеше.Автор: vadimgalygin / Instagram

Отметим, что на праздничных выходных в Кузбассе также засветился Тимур Родригез, который выступил на корпоративе в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU