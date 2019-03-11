2019-03-11T11:52:35+03:00
Общество

Вадим Галыгин выступил в баре Шерегеша

Звезда программы Comedy Club посетил кузбасский горнолыжный курорт
Екатерина БОРМОТОВА
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"Вот такая красота", - сказал Вадим Галыгин о Шерегеше Кадр: vadimgalygin / Instagram"Вот такая красота", - сказал Вадим Галыгин о Шерегеше Кадр: vadimgalygin / Instagram
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Артист разговорного жанра, звезда программы Comedy Club Вадим Галыгин посетил кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш. Он стал ведущим мероприятия в одном из местных баров.

Вадим Галыгин в баре Шерегеша.Автор: sosediband / Instagram

Видео с Вадимом Галыгиным, который вел программу в баре Шерегеша, опубликовали в социальной сети Instagram. Сам актер также поделился своими впечатлениями от горнолыжного курорта.

«Такая красота тра-та-та тра-та-та. Вот такая красота!», - отметил шоумен.

Вадим Галыгин о Шерегеше.Автор: vadimgalygin / Instagram

Отметим, что на праздничных выходных в Кузбассе также засветился Тимур Родригез, который выступил на корпоративе в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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