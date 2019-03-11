Стало известно, когда начнется вскрытие рек в Кузбассе

СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-11T13:25:23+03:00

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На аппаратном совещании в администрации Кемеровской области обсудили подготовку региона к паводку. Стало известно, когда в Кузбассе начнутся вскрытие рек.

О противопаводковых мероприятиях рассказал начальник областного департамента по ЧС Константин Стефанский. В настоящее время идет активная работа по страхованию имущества, попадающего в зону возможного подтопления. В этом году паводок может коснуться 186 населенных пунктов, где проживают 20 089 человек, в том числе 4116 детей.

Начальник департамента отметил, что до 1 апреля должна быть завершена вся работа по страхованию. Кроме того, в эти же сроки будут закрыты все ледовые переправы.

Константин Стефанский отметил, что вскрытие рек в этом году начнется 14-17 апреля. Тогда же в еженедельном режиме будет организована работа межведомственного штаба по контролю за пропуском ледохода и паводковых вод.

ИСТОЧНИК KP.RU