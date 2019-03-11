Хотел отрезать руку: Кузбассовца осудили за угрозы маленькой девочке

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-11T14:11:14+03:00

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12-летняя жительница из Мысков заступилась за своего отчима и чуть сама не пострадала. Агрессивный гость, пришедший к ним домой, пообещал отрезать ребенку руку.

В августе 2018 года 38-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому, который находился дома со своей 12-летней падчерицей. Мужчины повздорили, и гость ударил хозяина, сломав ему челюсть. Девочка стала заступаться за отчима и просила прекратить драку. Тогда гость взял в руки нож и потребовал, чтобы девочка положила руку на стол: мужчина заявил, что сейчас отрежет ее. К счастью, в это время на пороге жилища появились сотрудники полиции – они-то и прекратили ссору и, возможно, спасли ребенка от расправы.

Агрессивный гость к уже имеющимся судимостям получил еще одну: он лишен свободы на срок один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, в прокуратуру города Мыски обратился опекун ребенка с просьбой защитить права ребенка. За угрозу убийством и драку на глазах 12-летней девочки мужчина должен будет выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей – об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU