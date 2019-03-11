С автоматом за алкоголем: С игрушкой в руках новокузнечанин ограбил магазин

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-11T16:29:14+03:00

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Работники одного из новокузнецких магазинов были не на шутку напуганы, когда покупатель навел на них дуло автомата и потребовал лечь на пол. Из магазина налетчик взял только бутылку спиртного.

Покупатель с автоматом вышел из магазина, и напуганные продавцы нажали тревожную кнопку. Прибывшим бойцам Росгвардии они сообщили о налетчике с автоматом, о том, как тот, угрожая автоматом, заставил выдать ему спиртное. А потом, бросил автомат, убежал. Впрочем, мужчина не стал сильно прятаться от стражей порядка: гвардейцы задержали его на соседней улице. Горе-налетчик признался, что на отчаянный шаг его толкнуло желание выпить и полное отсутствие денег. Задержанного бойцы Росгвардии передали в отделение полиции.

К слову, автомат, которым новокузнечанин угрожал продавцам, оказался игрушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU